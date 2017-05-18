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Рубрика: Новости Донбасса
18-05-2017, 13:58
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Подростковая манипуляция: чтобы не ходить в школу, 15-летняя девочка угрожала самоубийством

Во время профилактической отработки Ивановки правоохранители узнали от учителей, что одна из учениц систематически не появляется в школу. 15-летняя девочка прогуливала уроки и имела подозрительный круг общения, сообщили в полиции.

Мать подростка рассказала, что дочь воспитывается без отца. Девочка имеет сложный характер и спешит повзрослеть, на все требования взрослых угрожала повеситься.

Полицейские решили привлечь психологов из Волновахи, которые установили, что девушка не имеет суицидального наклона. Кроме того, она достаточно умна и изобретательна, манипулировала взрослыми, угрожая самоубийством

"Дети школьного возраста переживают сложный период. Некоторые из них уверены, что учиться им не нужно, потому как всю необходимую информацию уже получили", - отмечают психологи.

Также во время беседы два 15-летних ученика Ивановской школы признались правоохранителям, что интересовались так называемыми «группами смерти». Они прошли несколько задач, однако, узнав о смертельных последствиях, покинули игру.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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