Возле КПП под Мариуполем вооруженные члены ДНР выстрелами прогнали наблюдателей ОБСЕ

На пункте пропуска у села Октябрь вооруженные представители ДНР начали стрельбу во время патрулирования данной территории наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом говорится в отчете СММ.



Сообщается, что в тот день патруль ОБСЕ во время мониторинга обстановки в 20 км к северо-востоку от Мариуполя услышали по крайней мере 5 взрывов неопределенного происхождения и 10 выстрелов из стрелкового оружия.



«В то время, когда наблюдатели собирали дополнительную информацию о нарушениях режима прекращения огня, вооруженный член ДНР потребовал, чтобы они проехали через контрольный пункт. Проехав вперед, патруль СММ остановился в 20 м к западу от КПП, чтобы провести дополнительную оценку ситуации. В это время наблюдатели услышали выстрел из стрелкового оружия в 20 м к востоку. СММ оценил его, как предпринятую членом ДНР попытку ускорить отъезд патруля из этого района», – говорится в отчете.



Патруль СММ покинул данный район по соображениям безопасности.