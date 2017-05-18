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Рубрика: Новости Мариуполя
18-05-2017, 14:44
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Возле КПП под Мариуполем вооруженные члены ДНР выстрелами прогнали наблюдателей ОБСЕ

На пункте пропуска у села Октябрь вооруженные представители ДНР начали стрельбу во время патрулирования данной территории наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом говорится в отчете СММ.

Сообщается, что в тот день патруль ОБСЕ во время мониторинга обстановки в 20 км к северо-востоку от Мариуполя услышали по крайней мере 5 взрывов неопределенного происхождения и 10 выстрелов из стрелкового оружия.

«В то время, когда наблюдатели собирали дополнительную информацию о нарушениях режима прекращения огня, вооруженный член ДНР потребовал, чтобы они проехали через контрольный пункт. Проехав вперед, патруль СММ остановился в 20 м к западу от КПП, чтобы провести дополнительную оценку ситуации. В это время наблюдатели услышали выстрел из стрелкового оружия в 20 м к востоку. СММ оценил его, как предпринятую членом ДНР попытку ускорить отъезд патруля из этого района», – говорится в отчете.

Патруль СММ покинул данный район по соображениям безопасности.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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