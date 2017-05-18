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Рубрика: Новости Украины и мира
18-05-2017, 14:58
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В Турции перевернулся автобус с украинскими туристами: пострадали 18 человек

В Турции перевернулся автобус, котором находились туристы из Украины. ДТП случилось 18 мая в 9:20 на 30-м километре трассы Стамбул-Денизли в провинции Мугла. Причина аварии - скользкое дорожное покрытие из-за осадков. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на офис по вопросам культуры и туризма посольства Турции в Украине.

"В результате аварии пострадали 18 человек, которые находились в автобусе (16 украинских туристов, гид и водитель). 2 человека были госпитализированы, а 16 лицам была предоставлена амбулаторная медицинская помощь. Угроза жизни двум госпитализированным отсутствует", - говорится в сообщении.

В посольстве указали, что в автобусе находились украинские туристы из разных отелей Бодрума, они направлялись на однодневную экскурсию в Памуккале (провинция Денизли).




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