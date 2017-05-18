Парламент отменил скандальную часть «закона Савченко» про день в СИЗО за два дня в тюрьме

Верховная Рада Украины отменила зачисление срока предварительного заключения в срок отбывания наказания из расчета "один день предварительного заключения за два дня лишения свободы". Такое решение поддержали 227 народных депутатов.



Речь идет о так называемом "законе Савченко".



Как отметил докладчик по этому вопросу, народный депутат Антон Яценко, принятие "закона Савченко" было ошибкой. "Практика показала, что среди 10 тысяч освобожденных, полторы тысячи совершили повторные преступления... Фактически мы выпускаем преступников, которые создают криминогенную ситуация и увеличивают рост преступности в стране", - отметил он.



Принятым сегодня законом предусмотрено, что предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания при осуждении к лишению свободы день за день.



При этом предполагается, что в отдельных случаях суд может принять решение о смягчении наказания или вообще освободить осужденного от его отбывания.



Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.