В Мариуполе хотят реорганизовать школу. Родители учеников обеспокоены и выступают против закрытия

Сегодня родители учеников школы № 23 выразили протест против закрытия школы, которая попала под реорганизацию по причине нерентабельности.

Школа сейчас загружена менее, чем на 30%, в классах от 12 до 20 человек учащихся. Об этом сообщила директор департамента образования Светлана Добровольская. По её словам в 23-й школе на одного учащегося выделяются наибольшие средства по Мариуполю - 25 920 грн. При средней стоимости обучения школьника в городе - 12 000 грн.

В свою очередь родители учеников заявили, что на протяжении времени обучения детей вкладывали личные средства на ремонты в классах, также расположение школы рядом с домами очень удобно для мариупольцев. Кроме того, им очень нравится педагогический коллектив высокого уровня профессионализма.

Заместитель городского головы Мариуполя Ксения Сухова заявила, что здание школы после реорганизации останется на балансе города. По ее словам, сейчас рассматривается возможность сдачи его в аренду вузам-переселенцам, в часности для размещения лекционных залов медицинского университета.