Приморской райадминистрацией совместно с полицией, управлением взаимодействия с правоохранительными органами, предотвращения и выявления коррупции, а также районными КСН постоянно ведется работа по выявлению торговых объектов, расположенных на территории района на предмет нарушений реализации подакцизных товаров.
По результатам работы к административной ответственности привлечены два торговых объекта: магазин «Продукты», квартал Азовье, 4 (ст.156 ч.2 - продажа алкогольных, слабоалкогольных напитков или табачных изделий лицу, не достигшему 18 лет), сумма штрафных санкций в размере 510 гривен, и магазин «Айва», пр. Нахимова, 92, (продажа алкогольных напитков лицам в военной форме, продажа алкогольных напитков после 22-00), сумма штрафа 1700 гривен.
Работа в данном направлении будет продолжена.
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В Мариуполе оштрафовали два магазина за продажу алкоголя несовершеннолетним и людям в военной форме
Приморской райадминистрацией совместно с полицией, управлением взаимодействия с правоохранительными органами, предотвращения и выявления коррупции, а также районными КСН постоянно ведется работа по выявлению торговых объектов, расположенных на территории района на предмет нарушений реализации подакцизных товаров.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»