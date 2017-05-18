Протестующих родителей власти Мариуполя приглашают на переговоры, чтобы решить проблему реорганизации школы

В Мариуполе хотят реорганизовать несколько школ: №11, №23, №61. Данные учебные заведения определены по таким низкими показателями, как наполняемость классов, уровень знаний учащихся, показатель внешнего независимого оценивания выпускников.



Как сообщили в пресс-службе горсовета, большинство родителей учеников школ №11 и №61 с пониманием отнеслись к процессу реорганизации и уже знакомятся с педагогическими составами прилегающих школ.



А вот родители учеников ОШ №23, как мы уже писали, обеспокоены дальнейшей судьбой своих детей и школы. Их пугает неизвестность и они против закрытия школы.

Директор департамента образования Светлана Добровольская рассказала, что ОШ №23 рассчитана на 800 учеников, но в данный момент обучение проходят 148 школьников в десяти классах. Средняя наполняемость класса - 15 учеников, при среднем показателе по городу - 23,8. А на третьем этаже школы пустуют все кабинеты.

Она также отметила и низкий показатель знаний учащихся: «По результатам внешнего независимого оценивания за прошлый год, показатель составил 51%. При этом русскоязычная школа №23 получила 44,4% по украинскому языку. Это говорит о недостатке квалифицированных кадров в школе».

Принимая во внимание все показатели, было принято решение о реорганизации школы. Учащиеся ОШ №23 могут перейти в близлежащие школы - №26, 29 или 54, в которых есть украинские классы. При этом заместитель городского головы Ксения Сухова отметила, что классы, в которые перейдут дети, будут отремонтированы. Учителя также будут трудоустроены в другие учебные заведения.



Уже завтра с родителями учеников обещают провести общее собрание, на которое приглашены руководители школ района, куда могут перейти дети.