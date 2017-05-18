ДНР хочет произвести обмен пленными в кратчайшие сроки

Обмен пленными между Донецком и Киевом должен пройти в кратчайшие сроки. Об этом сегодня заявила представитель ДНР Дарья Морозова, передает издание ДАН.



«Сейчас мы принимаем решение, как опросить оставшееся количество пленных. В самые ближайшие дни начнем опрашивать. Обмен должен состояться в кратчайшие сроки», — сказала она.



При этом Морозова отметила, что 24 мая на встрече в Минске намерены оговорить конкретные цифры по количеству пленных, которые войдут в список обмена.



При этом Денис Пушилин сказал, что участники гуманитарной подгруппы на встрече в Минске 15 мая смогли выстроить конструктивный диалог и продвинуться в вопросе обмена пленными.



«Украина сделала встречный шаг — опросили тех, кто под статьей. Те, кого отпустили под подписку, контакт не был установлен, они не были опрошены и мы за них опасаемся. Присутствие же Валерии Лутковской, Омбудсмена Украины в Минске привело к конструктивному диалогу. Есть проблески в вопросе», — сказал он.