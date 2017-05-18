В ВУЗах Мариуполя наградили лучших студентов, имеющих высокий научный потенциал

Сегодня в актовом зале Мариупольского государственного университета состоялось торжественное открытие Фестиваля науки, где присутствовали городской голова Мариуполя Вадим Бойченко и заместитель городского головы Ксения Сухова. В рамках проведения фестиваля прошла церемония награждения преподавателей, которые проявляют высокую результативность на поприще науки и образования, и студентов, занявших призовые места по итогам Всеукраинского конкурса студенческих научных работ и Всеукраинской студенческой олимпиады.

«Развитие науки - это путь созидания, путь процветания и залог успешной жизни будущих поколений. Именно поэтому мы уделяем особое внимание образованию в Мариуполе. Мы обязаны создать все условия для полноценной самореализации потенциала», - отметил Вадим Бойченко.

Также мэр рассказал, что уже началась модернизация детских садов и школ, а для молодежи создаются дополнительные возможности при выборе будущей профессии - в Мариуполе уже открыли свои филиалы три высших учебных заведения. Это Донецкий юридический институт МВД, Донецкий медуниверситет им. Горького и Донецкий университет управления.

А в Приазовском государственном техническом университете сегодня начала работу ежегодная Международная научно-техническая конференция «Университетская наука - 2017», которая проводится в рамках ХI Всеукраинского фестиваля науки.

Её цель - обмен научно-технической информацией, определение перспективных путей создания и развития новой техники и технологий, международного сотрудничества, разработка совместных научных программ, установка деловых и коммерческих контактов с производственными и научными организациями.



Заместитель городского головы Михаил Когут вместе с ректором ПГТУ Вячеславом Волошиным провели церемонию награждения. За весомый вклад в развитие научного потенциала Мариуполя и Украины грамотами и благодарностями отметили преподавателей и студентов университета.