В Мариуполе обсудили актуальные вопросы борьбы с торговлей людьми в условиях проведения АТО

В Мариуполе по инициативе Донецкого юридического института МВД состоялся международный круглый стол на тему: «Актуальные вопросы борьбы с торговлей людьми в условиях проведения АТО».



В обсуждении приняли участие заместитель городского головы Ярослав Хотнянский, представители Нацполиции, миграционной службы, Донецкой ОВГА и руководитель проектов Фонда Ганса Зайделя в Украине, Республики Молдовы и Румынии Даниэль Зайберлинг.

Было отмечено, что в зону риска попадают люди, оказавшиеся без денег, работы и жилья, а также переселенцы. Ведь сейчас преступники используют военный конфликт в Донбассе в своих корыстных целях. Людей завлекают обманом.

«Многие люди, в связи с конфликтом, оказались на грани бедности. Многие остались без жилья и средств к существованию. Такое положение дает преступникам дополнительную возможность для совершения правонарушений в сфере прав и свобод человека. Наша задача - помочь людям, которые оказались в сложных обстоятельствах, не дав им попасть в беду», - подчеркнул Ярослав Хотнянский.



С начала года правоохранители выявили 5 случаев торговли людьми, в большинстве из них девушек вербовали в сексуальное рабство. Возбуждены уголовные дела.

Даниэль Зайберлинг рассказал об опыте решения данной проблематики в европейских государствах. По его словам, противостоять этому нужно совместными усилиями, действовать слаженно и госструктурам, и правоохранителям, и обществу в целом.



Ректор Донецкого юридического института МВД Виктор Бесчастный отметил, что с момента, как вуз снова начал полноценно работать в Донецкой области, его сотрудники будут уделять особое внимание данной проблеме.