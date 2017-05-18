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Рубрика: Новости Мариуполя
18-05-2017, 17:55
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[Фото]

В Мариуполе открылась уникальная интерактивная выставка: эффекты погружают посетителей в атмосферу прошлого

В День музеев жителям Мариуполя представили инновационную музейную экспозицию о жизни города в начале ХХ века. Выставка реализована в рамках проекта «Мариуполь на сломе эпох», выигравшего грант социального конкурса «Город – нашими руками» Группы Метинвест.

В краеведческом музее она позволила воссоздать облик Мариуполя в сложный исторический период войн и революций на сломе эпох – в 1914-1920 годах.

Кроме экспонатов и инсталляций исторической эпохи начала ХХ века, экспозиция наполнена аудио- и визуальными эффектами, которые погружают посетителей мариупольского музея в атмосферу прошлого. Видеоаппаратура открывает доступ к фото и документам, хранящимся в электронном варианте в фондах Мариупольского краеведческого музея и научной библиотеке.

Также сотрудники музея подготовили театрализованное представление: мариупольцам в интерактивной форме рассказали об истории города «половчанка», «бакалейщик» и «мещанка». Также новинкой для посетителей стала пешеходная экскурсия по старинным улицам города «История рядом».

Экскурсия завершилась презентацией открытых фондов скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Изюминкой локации стали живые скульптуры и выступление оркестра джазовой музыки.

«Это наша история, это возможность для каждого мариупольца в интересной и доступной форме узнать, чем жил город в другую эпоху. Именно в начале ХХ века Мариуполь превратился из небольшого уездного городка в крупнейший промышленный центр. События того времени дают ключ к пониманию современной истории города», – сказал генеральный директор МК «Азовсталь» Энвер Цкитишвили.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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