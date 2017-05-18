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Рубрика: Новости Мариуполя
18-05-2017, 18:38
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«Рожденные в вышиванке»: в Мариуполе младенцам подарили сорочки с украинским орнаментом

В День вышиванки в Мариуполе продолжили добрую традицию – дарить распашонки-вышиванки новорожденным. Сегодня активисты посетили родильные дома, поздравили молодых мам и передали для малышей сорочки, который станут оберегом.

Маленькие вышиваночки выбирали со специальным орнаментом, где преобладает нить красного цвета, так как по народным преданиям это символизирует здоровье.

"Вышиванка это символ любви, здоровья, благополучия. Это оберег вашим детишкам", - отметил общественник Роман Трофимов.

Активисты обещают и в последующие годы продолжать данную акцию, чтобы сохранить украинские традиции и культуру.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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