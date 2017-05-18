Мэр Мариуполя проверил, как проходит капитальный ремонт в специализированной школе и двух детсадах. Обнаружены недоработки

Сегодня во время рабочего объезда мэр Вадим Бойченко проверил, как проходит капитальный ремонт в 5-й специализированной школе и двух детских садах.



Например, в детсаду №164 «Капитошка» за 30 лет существования ни разу не ремонтировали крышу. Во время дождей по стенам текли реки воды. На данный момент капитальные работы выполнены на 75 процентов. Подрядчик даёт гарантию - 7 лет. Вадим Бойченко поднялся на крышу, лично проверил качество выполненного ремонта и остался доволен ходом работ.



Здесь еще планируется замена 38 оконных блоков в 4 группах, а за счет сэкономленных средств собираются дополнительно установить 8 оконных блоков еще в одной группе.

В яслях-саде №160 «Родничок» заменили оконные блоки в четырех группах. У городского головы не было нареканий на результат работ.

А в специализированной школе №5 проходит капитальный ремонт мягкой кровли площадью в 2050 кв. Здесь разбирают крышу и делают стяжку. В планах - полная ее разборка вместе с основанием, цементная стяжка, кровля в два слоя и покрытие парапетов коробами из оцинкованной стали. Завершить работы намерены к началу учебного года.

Во время осмотра городской голова заметил недоработки в ремонте крыши. Их пообещали устранить. Также Вадим Бойченко обратил внимание, что внутри школы емкости с "Социальной водой" стоят в неудобном для детей месте и поручил разместить их так, чтобы качественная питьевая вода была доступной для школьников.