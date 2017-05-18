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Рубрика: Новости Мариуполя
18-05-2017, 20:26
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[Фото]

Яркий парад вышиванок в Мариуполе собрал тысячи мариупольцев: шествие завершилось патриотичным флешмобом

Сегодня, отмечая Всемирный день вышиванки, тысячи мариупольцев приняли участие в праздничном шествии. Среди них детские творческие и образовательные коллективы города, коммунальные и государственные учреждения, военные и представители городской власти во главе с мэром Вадимом Бойченко, сообщили в пресс-службе горсовета.

Вадим Бойченко отметил важность проведения Дня вышиванки, поделился историей возникновения национальной украинской одежды.

«Всемирный день вышиванки - это пример того, как нам следует относиться к своему наследию. Этот праздник был инициирован украинской студенткой, и в его основу легла идея сохранения украинских ценностей, их популяризация среди молодежи», - рассказал мэр.

Мариупольцы в национальных костюмах, с украинской атрибутикой прошли парадом по центральному проспекту от Подземного перехода к Драмтеатру. А на Театральной площади провели флешмоб - выстроились в форме герба Украины.

Завершилось празднование в Театральном сквере, где проходила ярмарка, концерт и показ фильма «Наследие нации».


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»