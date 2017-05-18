Теряем самый драгоценный ресурс – численность населения стремительными темпами сокращается

Данные Государственной службы статистики свидетельствуют о продолжении сокращения наличного населения в Украине, а снижение численности является очень серьёзным показателем качества жизни украинцев.



Ведь ни для кого не является секретом повальное обнищание украинских граждан после резкой девальвации национальной валюты – гривны, повышения буквально всех цен и на продукты питания, и на предметы быта, а также беспрецедентное повышение тарифов на энергоресурсы и коммунальные услуги…



Так, по расчётам Госстата, в течение года количество населения Украины сократилось на 185,9 тысяч человек или на 0,44%. Эти данные отображают картину на всей украинской территории за исключением некоторой части Донбасса в зоне проведения АТО и Автономной республики Крым с городом Севастополем.



При этом только за первый квартал 2017 года естественное сокращение численности населения страны составило 64 тысячи 147 граждан, а прирост населения за счёт новорождённых членов общества составил 91 тысячу 97 малышей.



На начало апреля численность украинских граждан составила 42 миллиона 522,8 тысяч человек. Для сравнения – в апреле 2016 года этот показатель составлял 42 миллиона 708 тысяч 700 человек…



В сообщении Госстата содержится: „Численность населения в Украине, по оценке, на 1 апреля 2017 года составляла 42522,8 тыс. человек. В течение января-марта 2017 года численность населения уменьшилась на 61,8 тыс. человек“.

Данные того же источника свидетельствуют, что в марте 2017 года численность наличного украинского населения достигла 42 миллионов 541,6 тысяч человек. Таким образом, только в течение последнего месяца в стране население сократилось на 18,8 тысяч человек или на 0,04%.



А в январе-феврале 2017 года количество украинцев уменьшилось практически на 43 тысячи человек. Превышение количества умерших над количеством новорождённых вызывает очень сильную тревогу, ведь это почти вдвое – на 100 умерших жителей Украины приходится лишь 59 живорождённых, это очень плохой показатель…



И тревожный симптом, и угроза для государства Украина.