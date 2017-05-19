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Рубрика: Новости Украины и мира
19-05-2017, 08:58
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Сенат Канады утвердил договор о свободной торговле с Украиной

Сенат Канады проголосовал за ратификацию соглашения о свободной торговле с Украиной. Об этом посол Украины в Канаде Андрей Шевченко сообщил в своем Twitter.

"Великий украинский день в Канаде продолжается: Сенат только что проголосовал за ратификацию Соглашения о свободной торговле с Украиной!", - написал посол.

Он добавил, что до завершения ратификации осталась лишь подпись генерал-губернатора Канады.

Напомним, согласно соглашению, наши экспортеры получат доступ к 98% канадского рынка с нулевыми пошлинами сразу после вступления документа в силу, а Украина откроет лишь 72% своего рынка с 7-летним переходным периодом для устранения барьеров на остальной части рынка. Специалисты говорят, что ощутимого позитивного эффекта от зоны свободной торговли с Канадой стоит ожидать в перспективе 3-5 лет.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»