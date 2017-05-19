Ночью под обстрел попал поселок Коминтерново в подконтрольном ДНР Новоазовском районе. Есть пострадавшие среди местного населения.
«В 22:30 по улице Победы, 30 осколочное ранение получила девушка, 1991 года рождения», — сообщил ДАН глава администрации Новоазовского района Анатолий Яновский.
Пострадавшей была оказана необходимая медицинская помощь, ее состояние оценивается как стабильное.
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Рубрика: Новости Мариуполя
19-05-2017, 09:47
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В Коминтерново во время обстрела ранена молодая девушка
Ночью под обстрел попал поселок Коминтерново в подконтрольном ДНР Новоазовском районе. Есть пострадавшие среди местного населения.
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»