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Рубрика: Новости Мариуполя
19-05-2017, 10:06
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Возле КПВВ под Мариуполем раздаются выстрелы. Пропуск приостановлен

Сегодня утром в районе КПВВ «Пищевик», подконтрольного ДНР, раздавались звуки обстрелов. Об этом в соцсетях пишут жители, стоявшие в очереди на пересечение линии разграничения. По их словам, пропуск в данный момент приостановлен.

«Сегодня был мощнейший обстрел на Октябре и Пищевике. Люди лежали по обочинам дорог», «Пищевик закрыт, бомбят», «Обстрел. Не пропускают».

По некоторой информации, в результате обстрела одна машина была повреждена осколками.

Оперативное командование ДНР сообщило о том, что ввиду сильных обстрелов закрыт центр социальной помощи и админуслуг, расположенный на КПП «Октябрь». О работе самого пункта пропуска не сообщается.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»