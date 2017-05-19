Возле КПВВ под Мариуполем раздаются выстрелы. Пропуск приостановлен

Сегодня утром в районе КПВВ «Пищевик», подконтрольного ДНР, раздавались звуки обстрелов. Об этом в соцсетях пишут жители, стоявшие в очереди на пересечение линии разграничения. По их словам, пропуск в данный момент приостановлен.



«Сегодня был мощнейший обстрел на Октябре и Пищевике. Люди лежали по обочинам дорог», «Пищевик закрыт, бомбят», «Обстрел. Не пропускают».



По некоторой информации, в результате обстрела одна машина была повреждена осколками.



Оперативное командование ДНР сообщило о том, что ввиду сильных обстрелов закрыт центр социальной помощи и админуслуг, расположенный на КПП «Октябрь». О работе самого пункта пропуска не сообщается.