Мариупольцам под открытым небом устроили показ первого полнометражного фильма про вышиванку

В рамках празднования Всемирного дня вышиванки мариупольцам устроили показ под открытым небом документального фильма «Наследие нации». Несмотря на прохладную погоду, горожане пришли узнать больше об одном из самых ярких национальных символов Украины.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, показ собрал зрителей всех возрастов: от малышей до взрослых. Всем было интересно узнать историю вышиванки и каково ее значение для всего украинского народа. «Наследие нации» - первый полнометражный документальный фильм про вышиванку. Он рассказывает не только об этнографическом значении национальной одежды, но и про ее особенности и связанные с ней верования и традиции.



«Я считаю, что каждый украинец должен знать историю своего государства и лелеять ее традиции. Вышиванка - это дух украинского народа, это наш генетический код, это то, что нас объединяет. Сегодня я пришла узнать как можно больше об истории вышиванки. Нам есть чем гордиться», - поделилась зрительница Анна.

Через призму человеческих и вдохновляющих историй разных эпох горожанам показали основную мысль фильма. Вышиванка - это не просто вещь, а это символ, который берегли и передавали из поколения в поколение.