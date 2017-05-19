ДТП с пострадавшими произошло в мариупольском поселке Сартана.
Как сообщили в полиции, 77-летний водитель автомобиля «ЗАЗ», двигаясь по автомобильной площадке задним ходом, не убедился в безопасности и совершил наезд на двух пешеходов - бабушку и ребенка.
В результате 71-летняя женщина и 4-летняя девочка получили телесные повреждения.
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Рубрика: Происшествия
19-05-2017, 10:35
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ДТП в Мариуполе: автомобиль наехал на бабушку и 4-летнего ребенка
ДТП с пострадавшими произошло в мариупольском поселке Сартана.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»