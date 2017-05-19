ДТП в Мариуполе: автомобиль наехал на бабушку и 4-летнего ребенка

Как вы относитесь к запрету в Украине российских сайтов? Давно пора! Крайне негативно - от этого пострадают только обычные люди Не поддерживаю, но буду искать альтернативу запрещенным сайтам На мне это никак не отразится - я знаю, как обойти блокировку Мне все равно - я не пользуюсь ни соцсетями, ни другими сайтами