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Рубрика: Происшествия
19-05-2017, 10:35
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ДТП в Мариуполе: автомобиль наехал на бабушку и 4-летнего ребенка

ДТП с пострадавшими произошло в мариупольском поселке Сартана.

Как сообщили в полиции, 77-летний водитель автомобиля «ЗАЗ», двигаясь по автомобильной площадке задним ходом, не убедился в безопасности и совершил наезд на двух пешеходов - бабушку и ребенка.

В результате 71-летняя женщина и 4-летняя девочка получили телесные повреждения.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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