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Рубрика: Новости Мариуполя
19-05-2017, 10:43
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Новоазовский район под обстрелом: четыре населенных пункта остались без света

Сегодня утром подконтрольный ДНР Новоазовский район попал под сильный обстрел. В результате четыре населенных пункта остались без электричества.

«С утра ведется мощный обстрел района, он продолжается. Коминтерново, Ленинское, Дзержинское, Заиченко - без энергоснабжения», — сообщил ДАН глава администрации Новоазовского района Анатолий Яновский.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.




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