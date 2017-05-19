Сегодня утром подконтрольный ДНР Новоазовский район попал под сильный обстрел. В результате четыре населенных пункта остались без электричества.
«С утра ведется мощный обстрел района, он продолжается. Коминтерново, Ленинское, Дзержинское, Заиченко - без энергоснабжения», — сообщил ДАН глава администрации Новоазовского района Анатолий Яновский.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
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Рубрика: Новости Мариуполя
19-05-2017, 10:43
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Новоазовский район под обстрелом: четыре населенных пункта остались без света
Сегодня утром подконтрольный ДНР Новоазовский район попал под сильный обстрел. В результате четыре населенных пункта остались без электричества.
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»