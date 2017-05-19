От 38-летней жительницы Волновахского района в полицию поступило сообщение о том, что сожитель порезал ножом руку ее 4-летнего сына. Мальчику оказана медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает.
В настоящее время полиция устанавливает местонахождение мужчины, который после совершенного скрылся. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 125 УК Украины (легкие телесные повреждения).
Продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения указанного правонарушения.
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Рубрика: Новости Донбасса
19-05-2017, 11:22
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На Донетчине отчим с ножом напал на малолетнего ребенка
От 38-летней жительницы Волновахского района в полицию поступило сообщение о том, что сожитель порезал ножом руку ее 4-летнего сына. Мальчику оказана медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»