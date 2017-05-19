В Украине может появиться новая социальная сеть. За разработку готовы взяться европейские программисты IT-компании StartupSoft.
"Команда из 30 программистов с StartupSoft вместе с Александрой Струмчинской готовы разработать украинскую соцсеть одновременно для трех платформ: web, iOS и Android", – говорится на сайте проекта.
Однако специалисты поставили условия, что прежде, чем заняться созданием соцсети, они хотят убедиться в ее надобности украинцам. "Если до 1 июня количество подписчиков достигнет 50 000+, StartupSoft разработает продукт в течение четырех месяцев", – заявили программисты.
Новую соцсеть назвали Ukrainians.
Также после отключения российских соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", в Украине на слуху появились альтернативные варианты отечественного производства, которые могут их заменить - UkrOpen, Ц.укр, UkrFace, "Гуртом" или Hurtom.
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Замена российским соцсетям: Европейские программисты готовы разработать новую социальную сеть для Украины
В Украине может появиться новая социальная сеть. За разработку готовы взяться европейские программисты IT-компании StartupSoft.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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