Реорганизация и родительский протест: в Мариуполе снова решали, что делать с нерентабельными школами

Как мы уже сообщали ранее, в Мариуполя хотят реорганизовать три школы №11, 23, 61. Некоторые родители учеников 23-й школы выступили против закрытия. Они мотивируют это разными причинами: от неудобства расположения школ, в которые им предлагают перейти, до возможных проблем адаптации детей в новых коллективах.



Сегодня прошло общее заседание по этому вопросу, к обсуждению которого присоединились депутаты горсовета, сообщили в мэрии.

«Мы собрались, чтобы информация о сложившейся ситуации в правовом виде была доведена до жителей города», - отметил секретарь горсовета Степан Махсма.



Директор департамента образования Светлана Добровольская представила слайды с информацией по каждому учебному заведению, который подлежит реорганизации. Было указано количество учеников, качество знаний, загруженность школ, наполняемость классов, а также сумма, в которую обходится городскому бюджету содержание одного ученика и класса в целом.

Так, в 11-й школе на одного ученика из городского бюджета в год тратится 23 700 грн., в 23-й школе - 25 919, в школе № 61 на одного учащегося в год тратится 25 671 грн. Годовые суммы в этих школах превышают 400 000 гривен. Как отмечают в Департаменте образования, сегодня в городе более 300 классов, наполняемость которых при норме 28 человек колеблется от 11 до 16. Расходы на их содержание около 90 млн. гривен в год.

Как отметила докладчик, по каждому учебному заведению разработаны карты рисков, где указаны ближайшие заведения, в которые могут перейти дети. «В этих учебных заведениях тоже есть украинские классы, и качество знаний там выше. Позаботились мы и об учителях. Сегодня у нас дефицит педагогических кадров, поэтому для каждого учителя мы найдем вакансии», - отметила Добровольская.



Члены постоянной комиссии по вопросам образования и науки, духовности, молодежной политики, по делам семьи, культуры и спорта отмечали, что в Законе Украины «Об образовании» четко определено, что во всех школах должны быть созданы равные условия для предоставления образовательных услуг. Не должно быть так, что в одном классе детей 37, а в другом - 11, и при этом учителя получают одинаковую зарплату.

Как отметила депутат Нина Воробей, реорганизация этих школ - часть большой программы, связанной с дорожной картой учебных заведений. Эта программа предусматривает новые статусы учреждений - создание опорных школ, предоставление им статуса украиноязычных и тому подобное.



Члены профильной комиссии, выступавших в этому вопросу, поддержали коллегу и отметили, что городскому бюджету не под силу содержать полупустые классы. Немало претензий есть и к руководителям школ, попавших под реорганизацию. «На мой взгляд, то, что родители не были проинформированы об реорганизации, вина и руководителей школ. Директора знали о том, что школы хотят реорганизовать, однако не сообщили об этом родителям и не предложили альтернативные формы работы», - считает Нина Воробей.



Депутат Богдан Дужик добавил, что уже подготовлен законопроект, согласно которому в детсадах и школах будет оборудована система альтернативного отопления, поэтому отапливать классы или группы с малой численностью детей будет не рентабельно.

«Демографическая ситуация такова, что сегодня мы видим дефицит детей в школах и детсадах. Так, закрытие школ - мера непопулярная, и любой процесс реорганизации, безусловно, сложный путь. Но его надо пройти», - подчеркнул секретарь совета.



Также на заседании было озвучено, что помещения школ после их закрытия останутся на балансе Департамента образования и использоваться не по назначению не будут.



Окончательное решение про реорганизацию данных трех школ будет принято на предстоящей сессии горсовета.