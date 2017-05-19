Стражи порядка задержали мариупольца, который находился в международном розыске за хулиганство со стрельбой

В 2015 году в «мужском» разговоре злоумышленник схватил ружье и выстрелил оппоненту в ногу. Понимая, что у полицейских есть его приметы и они буквально идут по его следам, подследственный бежал за границу.



Правоохранители выяснили, что мужчина «засел» в соседнем государстве и устроился на работу. Сыщики инициировали объявление дебошира в международный розыск с целью продолжения начатого уголовного производства.



Но недавно он вернулся домой. Во время прогулки его остановил наряд правоохранителей. При проверке документов и выяснилась «интересная» биография мариупольца.



Сейчас мужчина задержан. Судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование по ч.4 ст.296 «Хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений» УК Украины возобновлено. Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.