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  • Стражи порядка задержали мариупольца, который находился в международном розыске за хулиганство со стрельбой

Рубрика: Новости Мариуполя
19-05-2017, 13:40
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Стражи порядка задержали мариупольца, который находился в международном розыске за хулиганство со стрельбой

В 2015 году в «мужском» разговоре злоумышленник схватил ружье и выстрелил оппоненту в ногу. Понимая, что у полицейских есть его приметы и они буквально идут по его следам, подследственный бежал за границу.

Правоохранители выяснили, что мужчина «засел» в соседнем государстве и устроился на работу. Сыщики инициировали объявление дебошира в международный розыск с целью продолжения начатого уголовного производства.

Но недавно он вернулся домой. Во время прогулки его остановил наряд правоохранителей. При проверке документов и выяснилась «интересная» биография мариупольца.

Сейчас мужчина задержан. Судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование по ч.4 ст.296 «Хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений» УК Украины возобновлено. Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»