В Мариуполе из многоэтажек уберут повысительные насосы, подававшие воду на верхние этажи

В Мариуполе из подвалов высоток коммунальщики демонтирует повысительные насосы подачи воды. Об этом сообщил главный инженер «Горводоканала» Сергей Коваль.



По его словам, проблему обеспечения водой будут решать благодаря строительству в городе 9 насосных станций, которые понизят нагрузку на магистральные трубопроводы и обеспечат качественную доставку воды в квартиры мариупольцев.

Сергей Коваль подчеркнул, что летом этого года на улице Флотской будет запущена первая повысительная насосная станция, которая увеличит давление подачи воды для жителей микрорайона «Черёмушки» и дачного кооператива «Фрегат».



До конца июня будут оформлены акты на землю для строительства ещё 8 станций, которое начнётся в 2018 году. При подключении домов к станциям, подвальные насосы, которые решали в какой-то мере проблему обеспечения жильцов верхних этажей водой, будут демонтированы.