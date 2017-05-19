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Рубрика: Новости Мариуполя
19-05-2017, 14:14
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В Мариуполе из многоэтажек уберут повысительные насосы, подававшие воду на верхние этажи

В Мариуполе из подвалов высоток коммунальщики демонтирует повысительные насосы подачи воды. Об этом сообщил главный инженер «Горводоканала» Сергей Коваль.

По его словам, проблему обеспечения водой будут решать благодаря строительству в городе 9 насосных станций, которые понизят нагрузку на магистральные трубопроводы  и обеспечат качественную доставку воды в квартиры мариупольцев.

Сергей Коваль подчеркнул, что летом этого года на улице Флотской будет запущена первая  повысительная насосная станция, которая увеличит давление подачи воды для жителей микрорайона «Черёмушки» и дачного кооператива «Фрегат».

До конца июня будут оформлены акты на землю для строительства ещё 8 станций, которое начнётся в 2018 году. При подключении домов к станциям, подвальные насосы, которые решали в какой-то мере проблему обеспечения жильцов верхних этажей водой, будут демонтированы.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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