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Рубрика: Образование
19-05-2017, 14:29
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Скоро ВНО: о чём нужно знать, чтобы не аннулировали результат теста

23 мая состоится внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе.

Пропуск участников ВНО начинается в 10:15 и завершается в 10:50.

Донецкий региональный центр оценивания качества образования напоминает, что допуск абитуриентов в пункт тестирования осуществляется на основании следующих документов:

1) оригинала Сертификата 2017 года;

2) оригинала паспорта или другого документа, серия и номер которого указаны в Сертификате;

3) приглашения-пропуска.

По желанию или в случае необходимости, можно взять с собой прозрачную бутылку с питьевой водой.

Участникам внешнего оценивания запрещено использовать в пункте ВНО и иметь при себе в течение времени, отведенного на выполнение сертификационной работы, средства связи, устройства считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, а также отдельные элементы, которые могут быть составляющими технических средств и устройств.

В этом году будут обращать особое внимание на наличие у участников смарт-часов, поэтому рекомендуется оставить их дома или же в специально отведенном для вещей месте. В случае выявления у участников тестирования смарт-часов, а также мобильных телефонов, наушников, флеш-накопителей, USB-кабелей и прочего, участник вынужден будет покинуть пункт проведения ВНО досрочно, а результат выполнения теста по определенному предмету будет аннулирован.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»