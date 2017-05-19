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Рубрика: Новости Мариуполя
19-05-2017, 14:47
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На КПВВ под Мариуполем возобновили пропуск

Как мы уже писали ранее, сегодня утром был прекращен пропуск людей и транспортных средств через линию разграничения возле КПП «Октябрь», подконтрольного ДНР. Неподалеку от блокпоста раздавались звуки обстрелов.

В связи с этим, решением штаба АТО были временно приостановлены контрольно-пропускные операции на КПВВ «Гнутово».

По информации Госпогранслужбы, сейчас пропуск восстановлен. Контрольный пункт въезда-выезда «Гнутово» работает в штатном режиме. КПП «Октябрь» также открылся. Об этом сообщают очевидцы, пересекающие линию разграничения.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»