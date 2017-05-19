Мариупольцы безответственно относятся к своей безопасности на пляжах города

Сегодня начальник спасательной аварийно-водолазной службы Мариуполя Александр Татай на брифинге, посвящённом открытию пляжного сезона, напомнил о правилах поведения на воде и в прибрежной зоне, а также рассказал о частых нарушениях безопасности, которые совершают мариупольцы.



Он отметил, что самым распространённым нарушением является заплыв отдыхающих за буйки. Во время пляжного сезона спасатели фиксирую до 300 подобных нарушений правил безопасности.

Ныряние с волнорезов также находится в первой тройке по количеству нарушений, несущих опасность получить травму. В месяц, согласно статистике, до 300 человек рискуют так своим здоровьем.



Кроме того, было отмечено, что до 150 человек в месяц уносит с пляжей Мариуполя на надувных матрасах в открытое море. Поэтому спасатели возвращают заранее тех, кто отплыл на расстояние до 200 метров.

Александр Татай подчеркнул, что ещё одним нарушением является купание в состоянии алкогольного опьянения, когда человек может утонуть даже в метре от берега.



Также начальник спасательной аварийно-водолазной службы сообщил, что в пляжный сезон ежемесячно до 12 человек - любителей загара получают солнечные и тепловые удары.



Александр Татай рекомендовал также быть осторожными и пожилым людям с сердечными заболеваниями, которые подвергаются перепаду температуры на солнце и в воде. Он посоветовал им ходить на пляж в сопровождении родственников.

Начальник спасательной аварийно-водолазной службы отметил, что родителям тоже следует во время пляжного сезона следить за детьми, находящимися на пляже. Он заявил, что запрещено детей до 11 лет оставлять одних у водоёмов.



Напомним, пляжный сезон в Мариуполе открыт с 15 мая. «Мы ожидаем большой наплыв людей. Все пляжи города уже готовы к работе», - отметил Александр Татай.