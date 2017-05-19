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Рубрика: Новости Донбасса
19-05-2017, 16:57
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[Фото]

Интерактивные доски, цифровые кабинеты и другие инновации: открылась первая опорная школа Донетчины

Сегодня в Былбасовке открылась первая опорная школа Донетчины. В торжественном мероприятии приняли участие руководитель Донецкой ОВГА Павел Жебривский, председатель комитета ВР по вопросам бюджета Андрей Павелко и командующий АТО, генерал-лейтенант Александр Сирский.

«Сегодня мы открыли первую из 28 опорных школ, которые должны распахнуть свои двери для обучения в Донецкой области. Это точно одна из лучших и самых современных школ Украины», - отметил Павел Жебривский.

В учебном учреждении есть 12 интерактивных досок, 2 мультимедийных комплекса, 2 лингафонных кабинета, 2 компьютерных класса, цифровые кабинеты физики, химии, биологии, информатики. Также все учителя Былбасовской школы прошли инновационный курс обучения.

Жебривский отметил, что осталось еще оборудовать территорию школы и обустроить спортивные площадки и поле с искусственным покрытием.

Опорная школа примет учащихся с нового учебного года.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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