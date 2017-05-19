Как сообщили в пресс-службе горсовета, 20 мая, в связи с празднованием Дня Европы, с 10:00 до 21:00 будет закрыто движение в двух направлениях от «Драматического театра» до пр. Металлургов (пешеходная зона). Транспорт будет курсировать по следующей схеме:
№ 110, 112, 117, 150, 153 - пр. Мира, пр. Металлургов, ул. Университетская, пр. Мира, далее по маршруту.
В обратном направлении: пр. Мира, ул. Соборная, пр. Металлургов, пр. Мира дальше по маршруту.
№ 131 - пр. Мира, пр. Металлургов, ул. Университетская, пр. Мира, далее по маршруту.
В обратном направлении по маршруту.
№ 157 - в прямом направлении по маршруту.
В обратном направлении: пр. Мира, ул. Соборная, пр. Металлургов, далее по маршруту.
№ 104, 105, 108, 123, 136 - в прямом и обратном направлении по своим маршрутам.
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Завтра в Мариуполе перекроют дорогу от Драмтеатра до проспекта Металлургов
Как сообщили в пресс-службе горсовета, 20 мая, в связи с празднованием Дня Европы, с 10:00 до 21:00 будет закрыто движение в двух направлениях от «Драматического театра» до пр. Металлургов (пешеходная зона). Транспорт будет курсировать по следующей схеме:
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»