vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1375 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
19-05-2017, 17:17
Просмотров: 2014
Комментариев: 0

Завтра в Мариуполе перекроют дорогу от Драмтеатра до проспекта Металлургов

Как сообщили в пресс-службе горсовета, 20 мая, в связи с празднованием Дня Европы, с 10:00 до 21:00 будет закрыто движение в двух направлениях от «Драматического театра» до пр. Металлургов (пешеходная зона). Транспорт будет курсировать по следующей схеме:

№ 110, 112, 117, 150, 153 - пр. Мира, пр. Металлургов, ул. Университетская, пр. Мира, далее по маршруту.

В обратном направлении: пр. Мира, ул. Соборная, пр. Металлургов, пр. Мира дальше по маршруту.

№ 131 - пр. Мира, пр. Металлургов, ул. Университетская, пр. Мира, далее по маршруту.

В обратном направлении по маршруту.

№ 157 - в прямом направлении по маршруту.

В обратном направлении: пр. Мира, ул. Соборная, пр. Металлургов, далее по маршруту.

№ 104, 105, 108, 123, 136 - в прямом и обратном направлении по своим маршрутам.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»