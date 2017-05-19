В море на Песчаном пляже Мариуполя нашли мину

Спасатели практически каждый день обследуют акваторию Азовского моря около Мариуполя.
Сегодня во время проверки дна акватории на Песчаном пляже водолазы нашли минометную мину. Снаряд находился в воде на расстоянии 50 метров от берега и на глубине около 2 метров.
Как рассказал начальник спасательно-аварийной службы городского совета Александр Татай, к счастью, находка оказалась безопасной. Мина не имела детонатора. Она была изъята и увезена на полигон для дальнейшей утилизации.
Александр Татай напомнил, что территорию пляжа недавно занимали военнослужащие и боеприпас, скорее всего, учебный, остался после военных учений.
Фото из соцсети Фейсбук