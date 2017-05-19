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Рубрика: Новости Мариуполя
19-05-2017, 18:15
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80-я годовщина трагических событий: в Мариуполе почтили память жертв политических репрессий

Третье воскресенье мая для всей Украины – день памяти и скорби о жертвах политических репрессий 1937-1938 годов. Об этих страшных событиях помнят и в нашем городе. Сегодня, накануне памятной даты, представители городской власти и простые горожане пришли к памятнику жертвам голодомора и политических репрессий в центре города, сообщает пресс-служба мэрии.

В Мариуполе жертвами политических репрессий были более тысячи человек, в области - 50 тысяч. В целом по стране были осуждены более 2 миллионов человек, из которых около 700 тысяч - расстреляны без суда и следствия.

Погибших почтили минутой молчания, после чего первый заместитель городского головы Александр Голтвенко и заместитель городского головы Михаил Когут вместе с мариупольцами возложили цветы к подножию монумента.

Это 80-я годовщина тех трагических событий. Мариупольцы уверены, историю надо помнить, чтобы в будущем не совершать подобных ошибок.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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