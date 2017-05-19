Сегодня под обстрел попал автомобиль с мирными жителями, которые ехали из Марьинки в Красногоровку. В результате повреждена машина: передняя стойка, лобовое стекло. К счастью, никто не пострадал. Об этом сообщил глава Красногоровской ВГА Олег Ливанчук.
"Эта трасса проходит по переднему краю. Мы не рекомендуем по ней ездить… Местные жители понимают, что, когда идет обстрел, по ней не ездят. А на этот раз более-менее тихо было", - рассказал он в эфире "112 Украина".
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- На трассе в Донецкой области под обстрел попал автомобиль с мирными жителями
Рубрика: Новости Донбасса
19-05-2017, 18:36
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На трассе в Донецкой области под обстрел попал автомобиль с мирными жителями
Сегодня под обстрел попал автомобиль с мирными жителями, которые ехали из Марьинки в Красногоровку. В результате повреждена машина: передняя стойка, лобовое стекло. К счастью, никто не пострадал. Об этом сообщил глава Красногоровской ВГА Олег Ливанчук.
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»