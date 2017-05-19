В Мариуполе выполнят лазерную проверку всех магистральных трубопроводов

В Мариуполе для оценки реальной изношенности подземных коммуникаций планируют применить новую технологию, которая уже опробована в Германии. Об этом сообщил главный инженер «Горводоканала» Сергей Коваль.

По его словам, специальное оборудование позволит провести обследование трубопроводов без их разрытия. Кроме того, лазерные датчики оборудования помогут составить точную карту размещения городской системы водоснабжения, выявить степень износа труб для корректировки планов по замене наиболее повреждённых веток.

В ближайшее время, по словам главного инженера «Горводоканала», будут проведены тендерные процедуры для определения подрядчика, который осуществит данный вид сканирования коммуникаций. Предварительная стоимость лазерного обследования метра трубы составит от 8 до 12 гривен.