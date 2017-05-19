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  • Жебривский решил материально поощрять «украинизацию» на Донетчине. Объявлен конкурс с миллионными призами

Рубрика: Новости Донбасса
19-05-2017, 19:40
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Жебривский решил материально поощрять «украинизацию» на Донетчине. Объявлен конкурс с миллионными призами

Глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский инициировал конкурс по «украинизации» среди городов Донетчины. Его условием является полная смена всех указателей, объектов топонимики и рекламных надписей на украинский язык. Успеть нужно в числе первых, передает Радио Свобода.

Победителю сулят 30 миллионов гривен, за второе место обещают – 20 миллионов, за третье –10 миллионов. Это сэкономленные средства в результате перевыполнения областного бюджета.

«Это такой стимул, такая "конфетка". Сейчас очень хочется увидеть, что когда въезжаешь в Донецкую область – это Украина. Это визуализация, в первую очередь – это реклама, вывески», - отметил глава области.

Сообщается, что уже несколько городов готовы бороться за приз. При этом некоторые местные жители и эксперты считают, что смена табличек – это не приоритетная задача для Донетчины.




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Редакция «Мариупольских новостей»