В Мариуполе на единственном на «Черемушках» школьном стадионе установят антивандальные тренажеры

К депутату горсовета Ирине Дудиной на прием обратились родители, дети которых учатся в 15-й школе. Они обеспокоены состоянием школьного стадиона, на котором в теплое время года проводятся занятия по физкультуре, сообщили в пресс-службе мэрии.

Покрытие стадиона, который в 2008 году был реконструирован при поддержке меткомбината им. Ильича, сейчас уже испортилось. По всему периметру поле покрыто трещинами и холмами. Трудно в таких условиях проводить уроки физкультуры, спортивные игры и соревнования.



В Департаменте образования депутату сообщили, что в текущем году предусмотрена разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания школы, обустройство территории. Сейчас определяют подрядчика.

Также было отмечено, что в этом году в рамках празднования 85-летия Донецкой области (2 июля), облгосадминистрация реализует программу по установке и оборудованию 10 спортивных площадок с искусственным покрытием и 20 площадок с антивандальными тренажерами. Мариупольскую 15-ю школу включили в перечень учреждений, где будет установлена ??площадка с антивандальными тренажерами. Работы уже начаты.