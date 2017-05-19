«Дорожную карту» Минских соглашений так и не разработали. Об этом сообщает DW со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
«Дорожной карты реализации "Минска", о которой в прошлом году договорились в рамках нормандского формата, до сих пор не существует даже в проекте», – пишет издание.
По словам уполномоченного немецкого правительства по отношениям с Россией и странами Восточного партнерства ЕС Гернота Эрлера, «в Берлине все больше сомнений в том, что есть достаточная политическая воля обеих сторон соблюдать перемирие».
Отмечается, что Гернорт Эрлер не ожидает прорыва в вопросе Донбасса в ближайшее время. Он добавил, что встреча Ангелы Меркель и Владимира Путина, состоявшаяся в Сочи 2 мая, в этом вопросе не принесла результатов.
«Несмотря на то, что фактического продвижения в реализации "Минска" нет, в Берлине ожидают увидеть от украинского президента действия, которые бы свидетельствовали о приверженности минским договоренностям. В частности, речь идет о подготовке законодательных решений, которые необходимы для проведения выборов в Донбассе и выполнения политической части минских договоренностей», – заявил экс-посол Германии в Украине Дитмар Штюдеманн.
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Минские соглашения «буксуют», еще нет проекта «дорожной карты» по Донбассу, - СМИ
«Дорожную карту» Минских соглашений так и не разработали. Об этом сообщает DW со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
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Редакция «Мариупольских новостей»