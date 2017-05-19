Уголь из ОРДЛО пропустят на территорию Украины для того… чтобы потом его конфисковать

Сегодня, 19 мая, в украинском парламенте во время часа вопросов к правительству, как передал «Диалог.UA», министром энергетики и угольной промышленности Игорем Насаликом было сделано громкое заявление.



Министр назвал кардинальным шагом обращение Минэнерго в Государственную фискальную службу с предложением конфисковывать весь заходящий на территорию Украины уголь, добытый на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины. Помимо этого такое же обращение направлено и в адрес энергетической таможни.



Украинский министр подчеркнул: „Министерство сделало кардинальный шаг: направило и в ГФС, и на энергетическую таможню обращение с просьбой, чтобы при заходе угольной продукции происхождением с ОРДЛО её конфисковали“.



Указанным документом налоговиков обязывают требовать сертификаты с указанием происхождения угля. Более того, в требованиях также указано на необходимость обязательного взятия проб и исследование на процентное содержание серы в угле.



Известно, что топливо из российских угледобывающих предприятий содержит в своём составе менее 1% серы, а добытый на оккупированных территориях – более 1%. Таким образом надеются чётко определить территорию, на которой уголь был добыт…



Стоит напомнить, что после объявления торговой блокады с самопровозглашёнными республиками и прекращения с ними товарооборота, на их территории были национализированы все украинские предприятия, в том числе и по добыче углей антрацитовой марки, Украина вынуждена закупать антрацит из-за границы. С 15 февраля в стране объявлено чрезвычайное положение в энергетике, которое уже дважды продлевалось.

Тепловой генерацией, утверждённой Минэнерго в соответствии с топливным балансом, должно в 2017 году импортироваться 5,6 миллионов тонн угля антрацитовых марок. Из 12 украинских ТЭС на таком топливе работает половина.



Две ТЭС из трёх, управляемые Государственной компанией ПАО «Центрэнерго», работают исключительно на антраците. При этом «Центрэнерго» является второй по мощности тепловой генерацией после ДТЭК.



После получения вышеупомянутой новости сам собой возникает вопрос – если всё так просто – обнаружили контрабанду, - тут же её конфисковали, то зачем было вообще устраивать этот „цирк“ с блокадой? Зачем было нужно на три месяца вводить страну в чуть ли не энергетический коллапс? Сколько потеряно так необходимых именно сейчас в стране денежных ресурсов и нервов…



Видимо, не всё так просто, нормальному человеку такое непостижимо понять и принять…