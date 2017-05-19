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  • Мариупольский «Ильичевец» спустя два года возвращается в Премьер-лигу

Рубрика: Спорт
19-05-2017, 20:58
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Мариупольский «Ильичевец» спустя два года возвращается в Премьер-лигу

В 31-м туре Первой лиги мариупольский "Ильичевец" на выезде переиграл "Тернополь". В результате приазовцы набрали 77 очков и стали практически недосягаемыми для конкурентов.

Таким образом, спустя два года "Ильичевец" возвращается в Премьер-лигу.

Эту победу и достижение команда посвятила светлой памяти Владимира Бойко, который сделал все, чтобы в Мариуполе был футбол.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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