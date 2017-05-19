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- Законопроект пенсионной реформы не повысит пенсионный возраст, а увеличит трудовой стаж
Рубрика: Новости Украины и мира
19-05-2017, 22:50
Просмотров: 319
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Законопроект пенсионной реформы не повысит пенсионный возраст, а увеличит трудовой стаж
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»