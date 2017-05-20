День Европы в Украине

С 2003 года в третью субботу мая на Украине отмечается День Европы в соответствии с Указом Президента № 339/2003 от 19 апреля 2003 года. Главной целью данного праздника является демонстрация стремления к сближению со странами Европейского союза в связи с планами Украины вступить ЕС.

Вообще День Европы отмечается Евросоюзом 9 мая, а отправной точкой на пути к установлению этого праздника считается Декларация Шумана.

9 мая 1950 года в Париже министр иностранных дел Франции Робер Шуман призвал Францию, Германию и другие европейские страны объединить их угольную и сталелитейную отрасли промышленности (основы наращивания военной техники) и отдать их в управление новой наднациональной структуре. Это стало «краеугольным камнем» Европейской федерации.

Благодаря объединению экономических усилий и распределению достигнутых результатов европейские страны избежали накопления военного могущества друг против друга, что и обеспечило мир в Европе.

Сам же праздник на Украине был задуман и как день, когда жители страны должны отмечать день общих ценностей, общей истории всех наций континента. По традиции последних лет, к этому празднику были приурочены различные мероприятия: презентации европейских стран с выставками и дегустациями традиционных блюд, эстрадные концерты с участием украинских и европейских исполнителей, которые проходили на главных площадях всех крупных украинских городов.

Кстати, в 1887 году в Закарпатье (которое тогда находилось в составе Австро-Венгрии) в Верхнетисянськой котловине на правом берегу Тисы был установлен двухметровый геодезический знак, обозначающий географический центр Европы.

Координаты этого географического центра Европы: 47° 563" северной широты и 24° 1130" восточной долготы.

Всемирный день метрологии

Всемирный день метрологии (World Metrology Day) ежегодно отмечается 20 мая. День выбран в ознаменование подписания 20 мая 1875 года в Париже, на международной дипломатической конференции, знаменитой «Метрической Конвенции» (Metre Convention), на основе которой была создана межправительственная Международная организация мер и весов.

В 1875 году Конвенцию подписали 17 стран, в числе которых была и Россия. Примечательно, что одним из инициаторов создания Международной организации мер и весов выступила Петербургская Академия наук. В 1921 году в Метрическую Конвенцию были внесены изменения, и в настоящее время она насчитывает около 50 государств-участниц.

На основе Метрической Конвенции было создано Международное бюро мер и весов (International Bureau of Weights and Measures, BIPM) — первая международная научно-исследовательская лаборатория — и установлены рамки для мирового сотрудничества и взаимодействия измерительных наук, и, как следствие, применение достижений этих наук в промышленности, коммерческой деятельности и общественной жизни.

В Международном бюро мер и весов, находящемся во Франции (Севре), хранятся эталоны Международной системы единиц — метра, килограмма, единицы ионизирующих изучений, электрического сопротивления. Кроме того, учеными-метрологами ведутся различные метрологические исследования, выверяется точность измерений. В настоящее время сохраняется первоначальная цель Метрической Конвенции — единство системы измерений во всех странах, подписавших Конвенцию.

Известно, что метрология зародилась в глубокой древности и в переводе означает «наука об измерениях». Метрология проникает во все науки и дисциплины, имеющие дело с измерениями, и является для них единой наукой. Основные понятия, которыми оперирует метрология, — это измерение, средство измерений, метрология, методики выполнения измерений.

В преддверии же самого праздника, по традиции, директора Международного бюро мер и весов (МБМВ) и Международного бюро законодательной метрологии (МБЗМ) обращаются к мировому сообществу и метрологической общественности с посланиями, в которых отмечают наиболее важные и социально-значимые проблемы года, решение которых требует метрологического обеспечения. Также в этот праздник принято отмечать вклад специалистов, работающих в этой отрасли.

Надо также отметить, что каждый год Всемирный день метрологии проходит под определенным девизом. Так, в разные годы темами праздника были: «Мир метрологии на службе у всего мира», «Измерения в окружающей нас среде», «Олимпийские игры невозможны без измерений», «Измерения в Науке и Технике. Мост к инновациям», «Метрология для безопасности», «Измерения и глобальная энергетическая проблема», «Измерения и свет», «Измерения в динамичном мире» и другие.

День науки в Украине

В третью субботу мая на Украине отмечается профессиональный праздник работников науки — День науки. Он установлен Указом Президента № 145/97 от 14 февраля 1997 года.

Высшей государственной научной организацией Украины является Национальная академия наук Украины (НАН Украины), образованная 27 ноября 1918 года. В свое время она была старейшей и самой большой из республиканских академий, которые работали в Советском Союзе. В 1999 году был принят Закон Украины «О науке и научно-технической деятельности», в котором были регламентированы основные направления функционирования научно-технической сферы страны.

Сегодня Национальная Академия Наук Украины включает более 170 научных учреждений, в которых работает почти 35 тысяч человек (общая численность работающих, с учетом организаций опытно-промышленной базы и сферы обслуживания, составляет примерно 43 тысяч человек).

НАН Украины занимается исследованиями в области технических, естественных, гуманитарных и общественных наук. В структурных рамках Академии функционируют региональные научные центры.

Кроме того, на Украине действуют 1400 научно-исследовательских институтов, более 300 высших учебных заведений.

По традиции последних лет, в этот день руководство страны поздравляет всех научных работников с их профессиональным праздником, а наиболее отличившиеся награждаются государственными наградами, памятными подарками, премиями и благодарностями руководства государства.

День переводчика жестового языка в Украине

Ежегодно 20 мая свой профессиональный праздник отмечают люди весьма редкой профессии — переводчики-дактилологи, или сурдопереводчики. Все эти названия относятся к специалистам, которые помогают глухим и слабослышащим людям понимать обращенные к ним фразы и вести диалог с окружающими. Другими словами, они переводят устную речь на язык жестов.

День переводчика жестового языка на Украине (или, как он называется по-украински, День перекладача жестової мови) появился в календаре праздничных дат не так давно — 25 марта 2009 года. Тогда IV пленум центрального правления Украинского общества глухих, откликнувшись на инициативу Совета переводчиков жестового языка, выпустил постановление об учреждении профессионального праздника. Это решение поддержали также Всемирная ассоциация переводчиков жестового языка и Европейский форум переводчиков жестового языка.

Цель введения новой даты — привлечь внимание общественности к проблемам лиц с нарушением слуха (полным или частичным), а также подчеркнуть вклад сурдопереводчиков в развитие сообщества глухих. По статистике, на Украине в настоящее время живет около 1,5 миллиона граждан, страдающих различными нарушениями слуха. Десятая часть из них — 150 тысяч человек — нуждаются в помощи переводчиков жестового языка. Однако, таких специалистов на всю страну насчитывается чуть более трехсот.

Дело в том, что эта профессия сейчас оказалась непривлекательной — хотя бы в силу довольно скромной оплаты труда и отсутствия специализированных учебных заведений. И, между прочим, профессия сурдопереводчика считается одной из самых опасных для здоровья. К такому выводу пришли ученые Рочестерского технологического института. Переводчикам жестового языка приходится постоянно размахивать руками и активно использовать мимику. При этом они испытывают огромные физические нагрузки.

За недолгую историю празднования День переводчика жестового языка уже обзавелся собственными традициями. На следующий год после учреждения праздника, в 2009 году, прошли массовые торжественные мероприятия, на которых отметили лучших представителей профессии. Это нововведение прижилось, и церемонии стали проводить ежегодно. А с 2011 года в канун праздника была проведена Всеукраинская конференция переводчиков жестового языка, в которой участвовали и зарубежные специалисты.

День банковских работников Украины

Ежегодно 20 мая на Украине отмечается День банковских работников (укр. «День банківських працівників»).

Этот профессиональный праздник был учрежден Указом Президента Украины № 316/04 от 6 марта 2004 года. Государство стремится подчеркнуть важную роль банковской системы и значительный вклад банковских работников в развитие экономики Украины и обеспечения ее финансовой стабильности.

В марте 1991 года Верховной Радой Украины был принят Закон «О банках и банковской деятельности», после принятия этого документа была образована банковская система Украины. Впоследствии, президентским указом № 762/96 Леонида Кучмы от 25 августа 1996 года «О денежной реформе на Украине», в стране была введена национальная денежная единица — гривна.

В банковскую систему Украины входит Национальный банк Украины, который является центральным банком и проводит единую государственную денежно-кредитную политику, и банки разных видов и форм собственности. Обеспечение стабильности национальной денежной единицы является одной из важных задач деятельности банков Украины.

Таким образом, за годы независимости на Украине была построена современная кредитно-финансовая система, внедрена национальная денежная единица. Национальный банк Украины создал электронную систему проведения расчетов между банковскими учреждениями и субъектами ведения хозяйства, казначейство, другие учреждения, организации и предприятия, которые должны обеспечивать полноценное функционирование системы банков страны.

Купальница

Праздник получил свое название в честь обычая купать лошадей в реке. Всех кобыл и жеребцов, имеющихся в хозяйстве, в этот день обязательно нужно было прогнать по речной воде (а еще лучше — окатить ею с ног до головы). Считалось, что это придаст им сил и здоровья на целый год.

Кроме того, и сами крестьяне окатывались водой из ближайшего водоема. Готовиться к этому обряду начинали с утра — набирали воду в ведра и выставляли их на мостки. В солнечный день вода к полудню нагревалась, и ею нужно было облить и себя, и своих детей.

Купальница — разгар сева, это время ни в коем случае нельзя было упустить.

Однако, говорили, что домашние семена вырождаются, становятся негодными для посева. Существовала примета, что самый хороший урожай получается от чужих семян, особенно если они были украдены. Поэтому хозяева в этот день ходили друг к другу в гости и потихоньку старались взять немного семян. Поскольку так делали все, в убытке никто не оставался.

С периодом сева было связано множество примет: «Сей под погоду — будешь есть хлеб год от году»; «В новолуние сеять — все червь поест»; «Ветры восточные и западные для посадки и посева лучше всего».

Именины:

Акакий, Антон, Давид, Иван, Иосиф, Михаил, Семен, Степан, Фаддей