В Киеве школьники и студенты митинговали против запрета «ВКонтакте»

Вчера под стенами Администрации президента в Киеве прошел митинг в поддержку социальной сети «ВКонтакте» и против ее запрета в Украине. Митингующие не поддержали решение Петра Порошенко о запрете в Украине российских сайтов и компаний и потребовали приостановить его.

Всего в акции протеста приняло участие около 150 человек, большинство из них – школьники и студенты, пишет hromadske.ua.

По словам представителя студенческой организации «Шестая власть», запрет соцсети приведет к потере многих контактов и частной переписки.