vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1262 человека и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Украины и мира
20-05-2017, 08:31
Просмотров: 405
Комментариев: 0
[Фото]

В Киеве школьники и студенты митинговали против запрета «ВКонтакте»

Вчера под стенами Администрации президента в Киеве прошел митинг в поддержку социальной сети «ВКонтакте» и против ее запрета в Украине. Митингующие не поддержали решение Петра Порошенко о запрете в Украине российских сайтов и компаний и потребовали приостановить его.

Всего в акции протеста приняло участие около 150 человек, большинство из них – школьники и студенты, пишет hromadske.ua.

По словам представителя студенческой организации «Шестая власть», запрет соцсети приведет к потере многих контактов и частной переписки.




Port
Loading...

Читайте также:

Харьковчане митинговали против запрета «ВКонтакте»

Жители Харькова отреагировали на указ Порошенко


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»