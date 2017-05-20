vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1218 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
20-05-2017, 09:13
Просмотров: 448
Комментариев: 0

Аброськин: убийцы 18-летнего парня в Мариуполе не имеют отношения ни к ВСУ, ни к полиции

Ранее «Мариупольские новости» сообщали о том, что 15 мая в канаве у моря в Приморском районе Мариуполя нашли тело 18-летнего парня. В тот же день в полицию поступило еще 2 сообщения о нападениях на молодых людей, повлекших тяжкие последствия. Подозреваемые добровольно сдались правоохранителям.

При этом в СМИ появилась информация о том, что к данным преступлениям причастны бойцы полка «Азов». «Остров» пишет о письме с этими данными, которое поступило в редакцию от местных жителей.

Однако замглавы Национальной полиции-начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин заявляет, что задержанные не имеют отношения ни к ВСУ, ни к полиции. «Двое молодых людей пришли непосредственно ко мне и сами добровольно сдались. Написали явку с повинной о причастности к нанесению тяжких телесных повреждений двум жителям Мариуполя… Я могу сказать, что на данный момент уголовное производство расследует следственное управление полиции. Это значит, что они на данный момент не являются и не имеют отношения ни к Вооруженным силам Украины, ни к Национальной полиции, ни к Национальной гвардии», - подчеркнул Аброськин.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

В Мариуполе 27 полицейских приняли присягу на верность украинскому народу

Это первый выпуск полицейских на Донетчине после начала АТО


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»