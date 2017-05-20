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Рубрика: Новости Донбасса
20-05-2017, 10:23
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На КПВВ под Мариуполем женщина пыталась дать пограничникам взятку

На контрольном пункте пропуска «Новотроицкое» женщина пыталась дать пограничникам, которые несли там службу, взятку. Она предложила 100 долларов за то, чтобы незаконно провезти на неподконтрольную территорию свою дочь – без согласия отца.

Как сообщают в Госпогранслужбе, деньги женщина положила в паспорт.

«Средства женщина положила в паспортный документ и предоставила пограничному наряду на проверку. На свое предложение гражданка получила категорический отказ, после чего была передана сотрудникам Национальной полиции», - отметили в ведомстве.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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