В зоне АТО в ход пошли «Грады» и тяжелая артиллерия: четверо военных ранены

По информации пресс-центра штаба АТО, за минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 55 нарушений режима прекращения огня.

Все чаще в ход идет тяжелая артиллерия, также украинские позиции обстреливали из минометов, гранатометов, стрелкового оружия, БМП, пулеметов и РСЗО «Град».

На Приморском (Мариупольском) направлении на линии огня оказались населенные пункты Широкино, Гнутово, Бердянское, Водяное, Павлополь, Новогригорьевка, Марьинка и Красногоровка, на Донецком – Авдеевка, Верхнеторецкое и Луганское, на Луганщине – Новоалександровка, Новозвановка, Попасная, Валуйское, Крымское и Станица Луганская.

В результате боевых действий ранения получили 4 военных.