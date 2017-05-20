В Мариуполе впервые прошла церемония награждения премии «Индекс соблюдения прав человека местными органами самоуправления»

Вчера в Мариуполе впервые прошла церемония награждения ежегодной премии «Индекс соблюдения прав человека местными органами самоуправления». Мероприятие прошло при поддержке Еврокомиссии, чешской неправительственной организации «Человек в беде» и Центра общественного контроля «Действуй», сообщает пресс-служба горсовета.

Всего в конкурсе приняли участие 26 номинантов, среди которых чиновники, правоохранители, депутаты, силовики и общественные деятели. В состав жюри вошли журналисты, активисты и представители общественных организаций. Голосование проходило в социальных сетях и в офисах общественных организаций.

В результате в двух из шести номинаций отметили представителей власти. Так, секретарь горсовета Степан Махсма победил в категории «Власть для общества», а начальник тендерного управления – в номинации «ProZorro-style».