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Рубрика: Новости Мариуполя
20-05-2017, 11:01
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[Фото]

В Мариуполе впервые прошла церемония награждения премии «Индекс соблюдения прав человека местными органами самоуправления»

Вчера в Мариуполе впервые прошла церемония награждения ежегодной премии «Индекс соблюдения прав человека местными органами самоуправления». Мероприятие прошло при поддержке Еврокомиссии, чешской неправительственной организации «Человек в беде» и Центра общественного контроля «Действуй», сообщает пресс-служба горсовета.

Всего в конкурсе приняли участие 26 номинантов, среди которых чиновники, правоохранители, депутаты, силовики и общественные деятели. В состав жюри вошли журналисты, активисты и представители общественных организаций. Голосование проходило в социальных сетях и в офисах общественных организаций.

В результате в двух из шести номинаций отметили представителей власти. Так, секретарь горсовета Степан Махсма победил в категории «Власть для общества», а начальник тендерного управления – в номинации «ProZorro-style».


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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