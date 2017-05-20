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Рубрика: Новости Украины и мира
20-05-2017, 11:19
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Китай готов ввести безвиз для Украины

Китайская Народная Республика выявила готовность создать зону свободной торговли и установить безвизовый режим с Украиной.

«Китай не останавливается только на экономическом сотрудничестве, речь шла о том, что Китай заинтересован в инициативе создания зоны свободной торговли и введении безвизового режима», - рассказала представитель президента в украинском парламенте Ирина Луценко во время брифинга, посвященного итогам визита украинской делегации в КНР.

«Этот факт не может не интересовать наш туристический бизнес, наши гостиницы, предприятия, кафе, рестораны и так далее. Китай интересуется Украиной, проявляет огромную симпатию по отношению к ней», - добавила Луценко.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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