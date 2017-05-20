В подвале многоэтажки на Донетчине нашли тайник с боеприпасами

В правоохранительные органы Покровска обратилась 52-летняя местная жительница и рассказала, что в подвале многоэтажного дома нашли тайник с боеприпасами. Как выяснилось, здесь проводился плановый ремонт сантехники, и среди строительного мусора нашли сумку с опасными находками.

Как сообщает пресс-служба областного главка полиции, прибывшие на место происшествия взрывотехники обнаружили гранату Ф-1 и более двух сотен патронов к автоматическому оружию.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. Принимаются меры по установлению владельца обнаруженного «тайника» и привлечения его к ответственности.