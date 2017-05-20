Украинская певица Марина Одольская перепела песню «Amar Pelos Dois» португальца Сальвадора Собрала – победителя «Евровидения» в нынешнем году. Одольская представила украинскую версию уже ставшей популярной композиции.
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- Песню победителя «Евровидения-2017» перепели на украинском языке
Рубрика: Необычные новости
20-05-2017, 13:05
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Песню победителя «Евровидения-2017» перепели на украинском языке
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»